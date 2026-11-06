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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Üç puanı çöpe attık

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Üç puanı çöpe attık
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Gerçekten çok ekşi bir gece oldu. Kendimi hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık. Üç puanı çöpe attık. Oyuncularıma parmak göstermek istemiyorum. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez" dedi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, Celtic deplasmanında oyun planını değiştirdi. Orta sahada üretkenliği artırmak isteyen deneyimli hoca, Leandro Trossard'ı 10 numara olarak sahaya sürdü. Belçikalı yıldız, kanattan ortaya gelirken kulübeye dönen isim ise Wilfred Ndidi oldu. Ancak Trossard, bu pozisyonda beklentileri karşılayamadı.

#VİNCENZO ITALİANO #CELTİC #BEŞİKTAŞ
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