UEFA’ya dev öfke!

Son 3 Şampiyonlar Ligi
maçında Barcelona, Lille ve Stuttgart maçlarında 4 gol atan Aleksey Batrakov
, Alman ekibi karşısındaki 2-0'lık zafer sonrası haftanın en iyi dört oyuncusu arasına alındı ve en iyi oylamasına girdi. Ancak UEFA
bir kez daha Rus futbolcunun önünü kesti. Como'dan Douvikas haftanın oyuncusu olurken Batrakov, üçüncü sırayı aldı.
Daha önce de Lille maçında Rus on numara iddialara göre ülkesi yüzünden maçın en iyisi seçilememişti. Taraftarlar da duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.