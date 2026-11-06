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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Ver otuzu al Sara’yı

İngiliz ekipler, Brezilyalı oyuncu için teklife hazırlanıyor. Aston Villa, Crystal Palace, Everton ve Newcastle, 27 yaşındaki orta saha için nabız yokluyor. Yönetim en az 30 milyon Euro’dan kapıyı açıyor

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Ver otuzu al Sara’yı
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G.Saray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarında. Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. Leeds United'ın ise yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi aldığı belirtildi. Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Gabriel Sara için Eylül 2026'da 20 milyon Euro'luk tekliflerin Galatasaray tarafından reddedildiği ve yönetimin bonservis beklentisini 30 milyon Euro olarak belirlediği aktarılmıştı.

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Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faliyetler'i konuk edecek olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, değişikliğe hazırlanıyor. Yunus ve Barış'ı dinlendirmek isteyen deneyimli hoca, Singo'ya da sağ bekte şans verecek. Buruk ayrıca Gabriel Sara'yı da Lemina ya da Torreira yerine düşünüyor.

#GABRİEL SARA
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Ver otuzu al Sara’yı
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