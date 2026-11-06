Zirvedeki kritik maç Halil Umut Meler’in

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. 25 puanlı lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed (23) arasında yarın oynanacak zirve mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. 40 yaşındaki hakem son olarak ligde Trabzonspor'un deplasmanda Ç.Rize'yi 4-3 yendiği maçta düdük çalmıştı. Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

BUGÜN

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

YARIN

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-Başakşehir FK: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed SF: Halil Umut Meler

PAZAR

13.30 Ç.Rizespor-Erzurum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK-F.Bahçe: A. Buğra Taşkınsoy

18.30 Alanya-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan