Zirvedeki kritik maç Halil Umut Meler’in

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. 25 puanlı lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed (23) arasında yarın oynanacak zirve mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. 40 yaşındaki hakem son olarak ligde Trabzonspor'un deplasmanda Ç.Rize'yi 4-3 yendiği maçta düdük çalmıştı. Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
BUGÜN
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
YARIN
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-Başakşehir FK: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed SF: Halil Umut Meler
PAZAR
13.30 Ç.Rizespor-Erzurum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK-F.Bahçe: A. Buğra Taşkınsoy
18.30 Alanya-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan