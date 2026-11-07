Amedspor’da Besnik Hasi’den mağlubiyet sözleri! ’Çok ucuz goller yedik’

Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor, Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu.
Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Basit goller yediklerini belirten Besnik Hasi, "Planımız maçın içinde kalmaktı. İkinci yarıda da maçın içinde kaldık. Orta sahayı kapatıp onları kenara yönlendirmeyi istiyorduk. Attıkları golleri geçişten attıkları gollerdi. İkinci, üçüncü golleri biz verdik. Üç golü kendimiz verdik. Çok basitçe goller yedik" dedi.
Oyuncularının sahaya karakter koyduğunu vurgulayan Besnik Hasi, "İkinci yarı yorulacaklarını ve zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Karakter koydu oyuncularım. Defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Maçın içerisinde kaldık evet, tehlikeler de yarattık. Hız ve güç ile açıklayabilirim bu maçı, onlarda bizden daha fazlaydı" şeklinde konuştu.
Takım olarak büyümeye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Besnik Hasi, "Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Besnik Hasi oyuncularının durumuna dair, "Yira Sor, 2.5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık" dedi.
Besnik Hasi şu şekilde devam etti: "İkinci yarıda değişiklikler olacağını, Galatasaray'ın düşeceğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz ikinci yarıda daha iyiydik. Değişiklikler ile hız kazandık. Maçın içinde kaldık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi mahvetti. 3 gol atıyoruz, mutlu olursunuz ama 4 yerseniz kaybedersiniz. Çok ucuz goller yedik. Bir tanesi ortayla geldi, diğerleri üzerine dersler çıkarmamız gereken gollerdi."