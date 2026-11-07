Amedspor’da Besnik Hasi’den mağlubiyet sözleri! ’Çok ucuz goller yedik’

Takım olarak büyümeye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Besnik Hasi, "Takımımın gösterdiği performanstan mutluyum. Bizim nerede olduğumuzu görme adına çok önemliydi. Buradan bir şeyler öğreneceğiz. Olumsuz tarafları geliştireceğiz. Takımım her şeyi verdi. Takım olarak büyümeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Besnik Hasi oyuncularının durumuna dair, "Yira Sor, 2.5 ay sonra geri dönüp golünü attı ama tam fit değil. Ballet de yoktu. Hız olarak ona ihtiyacım vardı, eksik kaldık" dedi.

Besnik Hasi şu şekilde devam etti: "İkinci yarıda değişiklikler olacağını, Galatasaray'ın düşeceğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz ikinci yarıda daha iyiydik. Değişiklikler ile hız kazandık. Maçın içinde kaldık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi mahvetti. 3 gol atıyoruz, mutlu olursunuz ama 4 yerseniz kaybedersiniz. Çok ucuz goller yedik. Bir tanesi ortayla geldi, diğerleri üzerine dersler çıkarmamız gereken gollerdi."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör