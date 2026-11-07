Arda Güler yıldızlaştı! Real Madrid zorlanmadı

Valencia, LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.
Real Madrid'in gollerini 28. dakikada Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Kylian Mbappe'nin golünde asisti milli futbolcu Arda Güler yaptı.
Valencia'da Jose Luis Gaya, 77. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler maçta 84 dakika forma giydi.
LaLiga'da üst üste 5. galibiyetini elde eden Real Madrid puanını 30'a yükseltti.
Valencia ise bu mağlubiyetle birlikte 9 puanda kaldı.