Arsenal, Hull City karşısında tek golle galip!

Fulham, sahasında ağırladığı Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Milli Takımı'na dün ilk kez davet edilen Josh King'in etkili bir performans sergilediği ilk yarıda, topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden Fulham, bu üstünlüğünü skora yansıtamadı.

Hızlı geçişlerle rakip kalede etkili olan Newcastle United ise ilk yarıda Harvey Barnes ile iki kez gole çok yaklaştı ancak kaleci Bernd Leno'yu geçemedi.

Temponun ikinci yarıda da düşmediği mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip, Jacob Murphy'nin yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

Fulham bu gole ikinci yarıda oyuna giren Rodrigo Muniz ile 3 dakika sonra yanıt verdi. Brezilyalı forvet, geçen sezonun açılış maçından bu yana ilk kez gol attı.

İki takımın kalecilerinin kurtarışlarıyla öne çıktığı mücadele 1-1 berabere sona erdi. Fulham puanını 10'a, Newcastle United 12'ye çıkardı.