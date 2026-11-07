Bakan Bak: "Barcelona’nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara dört büyük kulübümüz cevap verdi"

KKTC Başbakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un U15 takımlarının katıldığı Dostluk Kupası organizasyonunda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun birleştirici gücüne ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk gençliğine verdiği desteğe dikkat çekti.

Organizasyonun Kuzey Kıbrıs açısından önemli olduğunu belirten Bak, "Bugün gerçekten Kuzey Kıbrıs için güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız gençlerin spor yapması. Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz. Buranın çocukları, ana vatanın çocuklarıyla birleşti. Bugün güzel bir festival yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört büyük kulübünün KKTC'ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bak, kulüp başkanlarını tek tek aradığını belirterek, kendilerinden olumlu karşılık aldığını söyledi.



"BARCELONA'NIN BURAYA GELMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLARA DÖRT BÜYÜK KULÜBÜMÜZ CEVAP VERDİ"

GKRY'nin Barcelona'nın KKTC'de gerçekleştirmesi planlanan futbol kampına yönelik engellemelerine değinen Bak, Türkiye'nin dört büyük kulübünün organizasyona katılarak dayanışma ortaya koyduğunu ifade etti. Bak, "Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara Türk milleti, dört büyük kulübümüz cevap verdi ve buraya geldiler" şeklinde konuştu.



"KİM NE DERSE DESİN, TEK YÜREĞİZ, TEK MİLLETİZ"

Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri ve stadyumlar inşa edildiğini hatırlatan Bak, KKTC'de de spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi: Sporun önünde hiçbir engel yok. nşallah buraya daha önce yaptığımız gibi yaşayan bir stat yapacağız. Her zaman yanındayız. Kim ne derse desin, tek yüreğiz, tek milletiz. Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesini, gelişmesini, sporun gelişmesini sağlayacağız" dedi.



"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Organizasyona katılan genç sporcuların farklı kulüplerden gelmelerine rağmen dostluk ve kardeşlik içerisinde bir araya geldiklerini ifade eden Bak, "Bize buranın gençlerinin heyecanı önemli. Çocukların sevinmesi önemli. Spor ortak dil. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü görüyoruz. Burada kardeş oldular, dost oldular" diye konuştu.

Dört büyük kulübün KKTC'ye gelerek sporun önüne engel konulamayacağını gösterdiğini belirten Bak, "Büyük kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Yüreklerini ortaya koydular. Engel olmayacağını gösterdiler. Hep beraber güçlü Türkiye için, Türklük için, Türklerin gelişmesi için, sporun gelişmesi için çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Bak, organizasyona katkı sağlayan KKTC Başbakanlığına, kulüp yöneticilerine, teknik heyetlere ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör