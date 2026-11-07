Başakşehir, Göztepe deplasmanında geri döndü!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı.
Başakşehir, Göztepe deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Başakşehir'in gollerini 22. dakikada Selke ile 83. dakikada Visca kaydetti. Göztepe'de fileleri 18. dakikada Juan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 17'ye yükseltti.
4 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.
18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
54. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Kaluzinski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Shomurodov'un vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı çeldi.
81. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın pasında ceza sahası içerisine giren Antunes'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
83. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-2.
89. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Rhaldney'in kullandığı kornerde defanstan seken topu önünde bulan Bokele'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen, meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşma, İstanbul Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.