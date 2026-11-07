Başakşehir’den bu sezon deplasmanda ilk zafer! Edin Visca gol hasretini noktaladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Başakşehir, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Davie Selke ve 83. dakikada Edin Visca kaydetti.

Göztepe'nin tek golü ise 18. dakikada Juan'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 17'ye yükseltti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Göztepe ise 15 puanda kaldı.

Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 5-2 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 11. haftada Göztepe'ye de 2-1 üstünlük kurarak art arda ikinci galibiyetini aldı.