Benim sistemim farklı olacak!

"Santrfor ile oynayacağız. Hikâyeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikâyemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu işi başaracağız."

"İsimler ve kulüpler önemli değil. Kim hak ediyorsa bu takımda olacak. Tek hedefimiz, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak."



A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadro ilk kez canlı yayında duyuruldu. A Milli Takım'ın başında ilk sınavlarına çıkacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, TFF'nin Riva tesislerindeki basın toplantısında hem oyuncu tercihlerine hem de sistemine dair açıklamalarda bulundu. Sadece bugünün değil, geleceğin milli takımını oluşturmak için görevde olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

YAPAY ZEKÂDAN DESTEK ALDIK



Uzun süredir çalıştığımız yapay zekâ destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak.

Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın takımı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak.

TELEFONU AÇMAMA GİBİ BİR DURUM YOK



(Aradığı oyuncunun telefonu açmadığı iddiası hakkında) Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok.

Bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık (Muhammed Şengezer). Kenan Yıldız sakatlığına rağmen gelmek istedi. Juventus ise tedaviye orada devam etmesini istedi.



BERKE CAN ATIYOR



Berke ile görüştüm, Daha önce bazı sorunlar yaşanmış. Şu anda hiçbir sorunu yok. Gelmek için can atıyor.

İsimler ve kulüpler önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak. Geniş bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki uzun süreçte ülkemizin gurur duyacağı bir Milli Takım oluşturacağız.

10 İSME DAVET GİTMEDİ

1. Muhammed Şengezer (sakatlıktan dolayı)

2. Altay Bayındır

3. Okan Kocuk

4. Adil Demirbağ

5. Samet Akaydın

6. Bartuğ Elmaz

7. Demir Ege Tıknaz

8. Melih Kabasakal

9. İrfan Can Kahveci

10. Kerem Aktürkoğlu

İLK KEZ DAVET ALAN:

Serhat Öztaşdelen

UZUN SÜRE SONRA ÇAĞIRILANLAR:

Berke Özer ve Enes Ünal

SON KADRODA OLMAYIP DAVET EDİLENLER:

Ersin Destanoğlu

Ahmetcan Kaplan

Hakan Çalhanoğlu

(sakatlıktan döndü)



ARDA NEREDE İSTERSE ORADA OYNAYACAK

Arda Güler çok genç, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız.

(Montella dönemindeki santrforsuz oyunun devam edip etmeyeceği yönündeki soruya) Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız.

Hikâyeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikâyemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum.

İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

ORTA SAHA: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

FORVET: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.



MERT'TEN MESAJ!

A Milli Takım'dan davet almayan Mert Müldür, kadro açıklandıktan sonra dikkat çeken bir hamle yaptı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki sağ beki, sosyal medyadan milli formayı giydiği siyahbeyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Serhat sevinçten

HAVALARA UÇTU

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna seçildiğini takım arkadaşlarıyla birlikte öğrendi. Büyük sevinç yaşayan 21 yaşındaki file bekçisini kulübü de sosyal medyadan paylaşım yaparak kutladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör