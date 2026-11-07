Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Amedspor maçı! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 07.11.2026 17:19 Son Güncelleme: 07.11.2026 17:57

CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Amedspor maçı! İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor’u konuk edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Amedspor maçı! İlk 11’ler belli oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

VAR'da Fabio Melo, AVAR'da ise Kerem Ersoy görev alacak.

Galatasaray – Amedspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Kritik müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Singo, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Orban. (Muhtemel)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #AMEDSPOR #HALİL UMUT MELER

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CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Amedspor maçı! İlk 11'ler belli oldu
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