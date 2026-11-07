CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Amedspor maçı! İlk 11’ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
VAR'da Fabio Melo, AVAR'da ise Kerem Ersoy görev alacak.
Galatasaray – Amedspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Kritik müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Singo, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül.
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Saba, Sor, Lutin, Orban. (Muhtemel)