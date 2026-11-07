Fenerbahçe kafilesine Çorum’da coşkulu karşılama!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Çorum'a geldi. Sarı-lacivertli kafile, konaklayacağı otele giriş yaptığı sırada çok sayıda taraftar tarafından meşalelerle karşılandı.

Çorum'da yarın oynanacak Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kente gelen Fenerbahçe kafilesi, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri kente ilk gelen isimler oldu.

Sarı-lacivertli futbolcular ise uçakla Merzifon Havalimanı'na geldi. Buradan otobüsle Çorum'a hareket eden futbolcuları taşıyan takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacakları otele geldi.

Fenerbahçe kafilesinin otele geleceğini öğrenen çok sayıda taraftar, otel önünde toplandı. Takım otobüsünün gelişiyle birlikte meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Otel önünde büyük bir coşku yaşanırken, bazı futbolcular taraftarlarla yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli futbolcular, kendilerine uzatılan formaları imzalarken, taraftarlar teknik direktör Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör