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Giriş Tarihi: 07.11.2026 21:32

Furkan Soyalp: Daha iyi işler yapacağız!

Amedsporlu futbolcu Furkan Soyalp, Galatasaray maçından sonra konuştu.

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Furkan Soyalp: Daha iyi işler yapacağız!
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 kaybeden Amedspor'da Furkan Soyalp açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Furkan Soyalp, "Açıkçası mağlubiyetten sonra gelip konuşmak kolay olmuyor ama takım olarak beklentimiz yükseldi. Geçiş oyunu planlamıştık, geçiş oyunundan gol yedik. Ligde yeni bir takımız. Daha iyi olacağımız aşikar. Daha iyi olacağız, bunun için çalışacağız ve milli arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.

Furkan Soyalp sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kadro değeri olarak belki 10 kat fazla bir takımla oynadık ama çok üst düzey mücadele verdik. Vazgeçmedik, pes etmedik. Devre arasında konuştuğumuz tek şey, oyun planına sadık kalmak ve mücadeleyi bırakmamaktı. Bunu arttıracağız. Daha iyi işler yapacağız. Umarım çok iyi olur."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #GALATASARAY #SÜPER LİG
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Furkan Soyalp: Daha iyi işler yapacağız!
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