Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gabriel Sara: Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum!
Giriş Tarihi: 07.11.2026 21:55

Gabriel Sara: Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum!

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Amedspor maçından sonra konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gabriel Sara: Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor karşısında 4-3 kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Sara, "Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıkması ile ilgili Gabriel Sara, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #AMEDSPOR #GABRİEL SARA #SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gabriel Sara: Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA