Gabriel Sara: Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum!

Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor karşısında 4-3 kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Sara, "Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıkması ile ilgili Gabriel Sara, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör