Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Onur Özütoprak16.00 Samsunspor - Konyaspor: Pol Van Boekel19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu