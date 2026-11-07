Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 07.11.2026 12:24

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR hakemi belli oldu
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.
Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Onur Özütoprak
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Pol Van Boekel
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR hakemi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA