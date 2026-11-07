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Giriş Tarihi: 07.11.2026 21:15

Galatasaray iç sahadaki rekorunu egale etti!

Amedspor karşısında 4-3 kazanan Galatasaray, iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

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Galatasaray iç sahadaki rekorunu egale etti!
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor karşısında 4-3 galip geldi.

Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisine devam etti. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Cimbom ayrıca iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini de egale etti.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Aleksey Batrakov, oyundan çıktıktan sonra taraftarların isteğini kırmadı ve saha kenarında üçlü çektirdi. Müsabakanın ardından da futbolcular ve teknik ekip, Kuzey kalesi arkasındaki tribüne karşı kol kola girip marşlar söyledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #SÜPER LİG #ALEKSEY BATRAKOV #YUNUS AKGÜN
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Galatasaray iç sahadaki rekorunu egale etti!
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