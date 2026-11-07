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Giriş Tarihi: 07.11.2026 21:17

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'dan 6. gol sevinci!

Galatasaray'ın Rus on numarası Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 6'ya çıkardı.

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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’dan 6. gol sevinci!
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor karşısında 4-3'lük skorla kazandı.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu maçı da boş geçmedi. Mücadelenin 59. dakikasında Roland Sallai'nin pasında topla buluşan Batrakov, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti ve skoru 3-0'a taşıdı.

Sarı-kırmızılıların 2. attığı golde 21 yaşındaki futbolcunun, ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Alban Lafont'un müdahalesiyle içeri gitti.

Aleksey Batrakov böylece son 3 maçta 4. gol sevincini yaşadı. Batrakov, bu sezon Galatasaray ile 13 resmi maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #ALEKSEY BATRAKOV #AMEDSPOR
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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'dan 6. gol sevinci!
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