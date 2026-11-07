Galatasaray’da Okan Buruk’tan Rafael Leao açıklaması!

Kazanmanın önemli olduğunu belirten Okan Buruk, "Gol yemek üzüyor, gol atmak sevindiriyor. Bu yoğun maç trafiğinde yine kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

Rafael Leao'nun durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Sakatlıklar da oldu. Rafael Leao'nun inşallah önemli bir şeyi yok. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı. Zor bir maç, zor bir hafta. Bu dönemi çok iyi geçtik" ifadelerini kullandı.

Milli araya dair Okan Buruk, "Şimdi milli takım arası, birçok oyuncumuz milli takıma gidecek. Oyun ve puan olarak bu dönemi çok iyi geçtik" yorumunda bulundu.