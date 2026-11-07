Galatasaray’da Rafael Leao’dan sakatlık sözleri!

Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor karşısında 4-3 kazanan Galatasaray'da Rafael Leao açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rafael Leao, "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, baskılı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz" dedi.

Yaşadığı sakatlığa dair soruya Rafael Leao, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum" cevabını verdi.

Üst üste iki maçta gol atması ile ilgili Rafael Leao, "Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim" yorumunda bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör