Gaziantep eriyor Kasımpaşa uçuyor

SÜPER
Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul temsilcisini galibiyete götüren golleri 3. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşla Haris Hajradinovic ve 21'de penaltıdan Benedyczak kaydetti.
4 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa puanını 20'ye yükseltti. Üst üste 6 haftadır mağlubiyet yaşayan Gaziantep ise 8 puanda kaldı. Lacivert-beyazlılar, sıradaki maçta Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar ise Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör