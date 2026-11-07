Gaziantep eriyor Kasımpaşa uçuyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada4 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa puanını 20'ye yükseltti. Üst üste 6 haftadır mağlubiyet yaşayan Gaziantep ise 8 puanda kaldı. Lacivert-beyazlılar, sıradaki maçta Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar ise Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak.