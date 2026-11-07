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Giriş Tarihi: 07.11.2026 15:02

Gaziantep FK'de Orhan Ak ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Gaziantep FK’de Orhan Ak ile yollar ayrıldı
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Gaziantep FK, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Gaziantep FK'de Orhan Ak ile yollar ayrıldı
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