Göztepe’de Stanimir Stoilov’dan Arda Okan Kurtulan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasındaBaşakşehir'e 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, yaptıkları büyük hataların maçı kendilerinden alıp rakibe verdiğini söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 1,5 aydır iyi bir süreç geçirdiklerini, son oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını anımsattı.

Bugün de maçı berabere bitirebileceklerini aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Birinci ve ikinci golde aslında bizim yaptığımız büyük hatalar maçı bizden alıp rakibimize verdi diyebiliriz. Aslında maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde kesinlikle istediğimiz ritim ve dinamizmle oyuna başlayamadık. Bu bizim adımıza oyunun en kötü kısmıydı. Bu dakikaların ardından oyunun kontrolünü elimize aldık ve burada aradığımız golü de bulduk. Ama bunun ardından çok basit bir gol yedik. İkinci yarıda tekrar oyun tempomuzu yükselttik, burada fırsatlar yakaladık. Maalesef bunları da değerlendiremedik ve maçın son anlarında yaptığımız tekrar bir hatayla beraber rakibimiz maçı kazandı."

Stoilov, en iyi performanslarını henüz gösteremediklerini, bunda da savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıkların etkili olduğunu bildirdi.

Savunma performansını takım olarak artırmaları gerektiğine değinen Stoilov, "Çünkü evimizde 2 gol yememiz normal bir şey değil. Birçok maçta 2 gol, 3 gol buluyoruz ama savunmada kesinlikle daha iyi olmalıyız, daha güçlü olmalıyız. Aynı zamanda da maçın içerisinde yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda daha öz güvenli olmalıyız ve maçı daha erken bir şekilde lehimize çevirmeliyiz." diye konuştu.

Arda Okan Kurtulan'ın A Milli Takım için aranıp aranmadığına ilişkin soruya da Stoilov, şöyle cevap verdi:

"Bu tarz saçmalıklar aslında yaşandığında gördüğünüz gibi hemen bu sahaya yansıyor. Ben aslında Arda ile konuşup o durumu anlatmaya çalıştım. Çünkü bence milli takıma gitmesi için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bunu kendisine de söyledim. Ben aslında bu yaşanan işte bir belge yetişmedi vesaire... Buna çok inanmıyorum yani böyle bir saçmalığa ben çok fazla inanmıyorum. Bence en önemlisi Arda'nın çok daha iyi olması, çok daha iyi bir oyuncuya dönüşmesi, çok daha fazla çalışması ve bu şekilde milli formaya kavuşması. Bunu kendisine de belirttim. Hatta sportif direktörümüz İvan'la da bunu konuştum. Hani bu konularla ilgili çok fazla yorum yapıldığında, farklı yorumlar olduğunda bu hemen bu şekilde sahaya yansıyor. Dediğim gibi Arda'nın sadece çok daha iyi olmaya odaklanması gerekiyor ve ona belki de insanlar gerçeği söylemiyor ama belki de gerçeği ona tek söyleyen benim. Ben bu hafta yaşanan bütün süreçten dolayı çok üzgünüm ve bir an önce bence bu saçmalığa son vermemiz gerekiyor. Çünkü böyle olmazsa çok fazla yorum yapılırsa o zaman bugünkü gibi sahada bir oyuncu eksik oynuyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör