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Giriş Tarihi: 07.11.2026 17:30

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Derbi müsabakasına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 89. dakikada bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Sarı-lacivertlilerin golünü Ece Türkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve zirveyi devraldı.

Maç fazlası bulunan Galatasaray ise 21 puanla ikinci sırada kaldı.

Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY

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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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