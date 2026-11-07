Kocaelispor’un çıkışı sürüyor

Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Agyei, 28. dakikada ise Berkan Kutlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte Selçuk İnan'ın takımı puanını 19'a çıkardı. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

55. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza yayının içerisinde topla buluşan Sissoho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.

90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceyhan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Agyei, Baku (Dk. 74 Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 5 Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Rivas, Dk. 83 Agyei (Kocaelispor), Dk. 82 Jules (Eyüpspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör