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Giriş Tarihi: 07.11.2026 22:45

Manchester City'de kabus devam ediyor! Peş peşe 3. mağlubiyet

Manchester City, Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

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Manchester City’de kabus devam ediyor! Peş peşe 3. mağlubiyet
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Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, sahasında Manchester City ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Manchester City, 52. dakikada Rayan Cherki'nin fileleri havalandırmasıyla umutlansa da 73. dakikada Liam Delap bir kez daha ağları sarsarak maçın skorunu belirledi.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden City, 21 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

Nottingham Forest ise 9 puanla 16. sıraya yükseldi.

Manchester City gelecek hafta sahasında Fulham'ı konuk edecek.

Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #NOTTİNGHAM FOREST #MANCHESTER CİTY
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Manchester City'de kabus devam ediyor! Peş peşe 3. mağlubiyet
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