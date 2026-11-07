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Giriş Tarihi: 07.11.2026 16:29

Mustafa Dalcı: "Puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz" dedi.

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İHA İHA
Mustafa Dalcı: Puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Puan alamadığımız için üzgünüz. Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz. Bizim için iyi gitmiyor. Fırsatları değerlendirmek anlamında pozitif işler yapamıyoruz. Oyuna baktığımızda berabere bitse o bile ağır olmayacaktı fakat yediğimiz goller çok basitti. Bizim gibi takımların gol yedikten sonra oyuna mental olarak dönebilmesi kolay olmuyor ne yazık ki. İkinci yarı skoru yakalamak adına biraz daha önde baskı yaparak başladık. Belli başlı yakaladığımız pozisyonlarda da başarılı olamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bu ligde ilk defa bu seviyede oynayan 3 genç oyuncumuzu oyuna sokmak zorunda kaldık. Bu durumları da göz önünde tutarak oynayacağımız diğer müsabakalara odaklanacağız" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#EYÜPSPOR #KOCAELİSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #MUSTAFA DALCI
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Mustafa Dalcı: "Puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz"
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