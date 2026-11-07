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Giriş Tarihi: 07.11.2026 19:12

Nenad Bjelica: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı!

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında 1-0 kazandıkları maçtan sonra konuştu.

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Nenad Bjelica: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Bjelica, şunları söyledi:

"Takımımı öncelikle aldıkları galibiyetiyle tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti isteyen biri olarak çok mutluyum. Çok iyi futbol oynadığımız anlar da oldu, iyi oynamadığımız anlarda oldu. İstemiş olduğumuz futbolu ortaya koymadık ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #KONYASPOR #NENAD BJELİCA
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Nenad Bjelica: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı!
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