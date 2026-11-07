Samsunspor’da 8 maçlık kabus sona erdi! Konyaspor mağlup

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta Gürcan Hasova düdük çaldı.
Samsunspor, Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Sekongo kaydetti.
8 maçlık mağlubiyet serisi biten Samsunspor puanını 7'ye yükseltti.
Konyaspor ise mağlubiyetin ardından 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.
25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.
39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısın 1-0 önde tamamladı.
64. dakikada Dompe'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
68. dakikada Awaziem'in kullandığı serbest atışta defanstan seken top Andzouana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazandı.