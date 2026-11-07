SON DAKİKA | Galatasaray zirvede farkı açıyor! Gol yağmurunu Amedspor kaybetti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.
VAR'da Fabio Melo, AVAR'da ise Kerem Ersoy görev aldı.
Galatasaray, Amedspor karşısında sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada kendi kalesine Alban Lafont, 59. dakikada Aleksey Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Amedspor'da fileleri 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada Gift Orban ile 90+2. dakikada Yira Sor havalandırdı.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 28'e yükseltti.
Süper Lig ikincisi Amedspor ise 23 puanda kaldı.
Galatasaray - Amedspor: 4-3
Goller: 7' Rafael Leao, 45' Alban Lafont (KK), 59' Aleksey Batrakov, 62' Dia Saba, 65' Gift Orban, 80' Barış Alper Yılmaz, 90+3' Yira Sor
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leao'nun sert şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.
7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao'ya aktardı. Leao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0
18. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Lafont soluna uzanıp topu çeldi.
37. dakikada Dia Saba'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde Krasniqi topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Yunus'un pasında sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont'un eliyle müdahale ettiği top üst köşeden filelere gitti: 2-0
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz.
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Gökhan Gül, Saba, Orban, Diagne.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Stuttgart maçının 11'ine göre Amedspor karşısında zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Stuttgart maçında forma giyen Victor Osimhen sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı ise kart cezası sebebiyle bu maçta görev yapamadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Rafael Leao ve Eren Elmalı'yı sahaya sürdü.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'dan oluşturdu.
Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Rafael Leao'yu sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Amedspor karşılaşmasına iki oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen ise dizinden geçirdiği operasyon sebebiyle bu maçta forma giyemedi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü resmi maçını geride bırakması dolayısıyla Amedspor karşılaşması öncesinde ödüllendirildi. Gabriel Sara'ya plaketini ve 100 numaralı formasını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Konyaspor mücadelesinde 100'üncü, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasıyla 101'inci maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerinde 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs, Amedspor karşılaşmasında savunmanın merkezinde oynadı.
Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper mevkisinde görev yapan Jakobs, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting Lizbon ve ikinci haftasındaki Barcelona maçlarında da savunmanın göbeğinde görev yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda Amedspor karşılaşmasındaki gol umudu Barış Alper Yılmaz oldu. Buruk'un sahadaki en çok yönlü isimlerden biri olarak farklı mevkilerde değerlendirdiği milli futbolcu, bu kez ileri uçta formayı giydi.
Buruk'un sahadaki jokeri konumundaki 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting maçında forvet oynamıştı.
Galatasaray - Amedspor maçı öncesinde olası olayların önüne geçmek amacıyla stadyum çevresinde ve turnike girişlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Emniyet ve özel güvenlik güçleri, maça gelen her bir taraftarı tek tek üst aramasından ve detaylı kontrolden geçirerek stadyum girişlerini sıkı bir denetime tabi tuttu.
Galatasaray - Amedspor karşılaşması öncesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü unutulmadı. RAMS Park'ta maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaraylı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle ısınmaya çıkarken, maçta da özel formayla yer aldı. Ayrıca statta yer alan LED ekranlara, "Saygı sevgi ve özlemle anıyoruz." yazısı yansıtıldı.