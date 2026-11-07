SON DAKİKA | Galatasaray zirvede farkı açıyor! Gol yağmurunu Amedspor kaybetti

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs, Amedspor karşılaşmasında savunmanın merkezinde oynadı.

Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper mevkisinde görev yapan Jakobs, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Sporting Lizbon ve ikinci haftasındaki Barcelona maçlarında da savunmanın göbeğinde görev yapmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda Amedspor karşılaşmasındaki gol umudu Barış Alper Yılmaz oldu. Buruk'un sahadaki en çok yönlü isimlerden biri olarak farklı mevkilerde değerlendirdiği milli futbolcu, bu kez ileri uçta formayı giydi.