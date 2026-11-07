Tokada kırmızı çıkmalıydı

G.SARAY-F.BAHÇE (Batrakov'un penaltı beklediği pozisyon): "F.Bahçe'nin 6 numarası rakibiyle girdiği mücadelede, temasın şiddeti ve hücum oyuncusu üzerindeki etkisi değerlendirilmeli.

Her temas faul anlamına gelmez.

Bu pozisyonda hafif bir temas gerçekleşiyor.

G.Saraylı oyuncunun kendisini kolayca yere bıraktığı değerlendiriliyor. Beklenen karar: Devam (penaltı yok)."

G.SARAY-F.BAHÇE (Kerem'in ağzını kapatarak konuştuğu pozisyon): "Hakemler, konuşurken ağzını kapatan oyuncuların hareketini sportmenlik dışı değerlendirebilir.

Kırmızı verilebilmesi için hakaret olması lazım. Söz konusu pozisyonda kırmızılık bir durum yok." Beklenen karar: Kırmızı kart yok. Hakemin kararı doğru."

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ (Vlahovic'in kırmızı beklediği pozisyon): "Arous ve Vlahovic arasında yaşanan hava topu mücadelesinin ardından her iki oyuncu yere düşüyor. Arous, sağ eliyle Vlahovic'in yüzüne temas ediyor.

Temas hafif düzeyin üzerinde. Beklenen karar: Şiddetli hareketten kırmızı kart.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ (Murillo'nun kırmızı beklediği pozisyon): "Beşiktaşlı oyuncu, bacağıyla ilave bir hareket yaparak tabanını rakibinin kasık bölgesine temas ettiriyor.

Beklenen karar: Beşiktaşlı isme kırmızı kart.

ÇAYKUR RİZE-TRABZONSPOR (Rize'nin penaltı beklediği an): "Bir oyuncunun elinin/ kolunun topla her teması bir ihlal değildir.

Top, savunma oyuncusunun bacağından sekmektedir. Vücuda doğal konumda bulunan sağ kola çarpmaktadır. İhlal ceza sahası dışında gerçekleşmektedir. Devam doğru.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör