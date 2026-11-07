Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Alanyaspor öncesi 8 eksik
Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:07

Trabzonspor, Alanyaspor öncesi 8 eksik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Trabzonspor, Alanyaspor öncesi 8 eksik
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Alanyaspor öncesi 8 eksik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA