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Giriş Tarihi: 07.11.2026 15:44 Son Güncelleme: 07.11.2026 15:54

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kafilesi açıklandı. 3 futbolcu kadroda yer almadı.

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Trabzonspor’un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FRANCULİNO DJU #ARAL ŞİMŞİR #TİM JABOL #TRABZONSPOR #ALANYASPOR
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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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