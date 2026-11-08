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Giriş Tarihi: 08.11.2026

41 kere maşallah!

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41 kere maşallah!
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Cimbom'un Süper Lig'de evinde çıktığı karşılaşmalarda bileği bükülmüyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom, Amed galibiyetiyle birlikte iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini egale etti. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de daha önce 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY
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