41 kere maşallah!

Cimbom'un Süper Lig'de evinde çıktığı karşılaşmalarda bileği bükülmüyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom, Amed galibiyetiyle birlikte iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini egale etti. Galatasaray
ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de daha önce 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör