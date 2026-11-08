ARCA ÇORUM FK FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK’ye konuk oluyor! İşte Emre Belözoğlu’nun 11’i...

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Çorum FK karşısında çıkıyor.

Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen sarı-lacivertliler, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

İŞTE 11'LER

ÇORUM FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

NOTLAR

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte ise sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör