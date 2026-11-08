Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ARCA ÇORUM FK FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK'ye konuk oluyor! İşte Emre Belözoğlu'nun 11'i...
Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:58 Son Güncelleme: 08.11.2026 15:03

ARCA ÇORUM FK FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK'ye konuk oluyor! İşte Emre Belözoğlu'nun 11'i...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Müsabaka öncesinde Emre Belözoğlu'nun 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR SABAH.COM.TR SPOR
ARCA ÇORUM FK FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK’ye konuk oluyor! İşte Emre Belözoğlu’nun 11’i...
  • ABONE OL

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Çorum FK karşısında çıkıyor.

Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen sarı-lacivertliler, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

İŞTE 11'LER

ÇORUM FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

NOTLAR

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte ise sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARCA ÇORUM FK #EMRE BELÖZOĞLU #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #DİRK KUYT #ARCHİE BROWN #MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE #GÖKHAN SAZDAĞI #ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
ARCA ÇORUM FK FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Çorum FK'ye konuk oluyor! İşte Emre Belözoğlu'nun 11'i...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA