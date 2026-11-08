Arda yine şovunu yaptı!

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Milli futbolcumuz Arda Güler, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Son 5 maçını da kazanan Mourinho'nun ekibi, çıkışını sürdürdü.21 yaşındaki futbolcumuz, Mbappe'ye çok şık bir asist yaptı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda, 84 dakika sahada kalırken girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 3 şut çekerken 3 de şut pası verdi.