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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Arda yine şovunu yaptı!

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Arda yine şovunu yaptı!
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Milli futbolcumuz Arda Güler, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Son 5 maçını da kazanan Mourinho'nun ekibi, çıkışını sürdürdü. Golleri Valverde, Arda ve Mbappe attı. 21 yaşındaki futbolcumuz, Mbappe'ye çok şık bir asist yaptı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda, 84 dakika sahada kalırken girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 3 şut çekerken 3 de şut pası verdi. Son 6 müsabakada ise 3 gol ve 4 asistle skora 7 kez katkı sağladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Arda yine şovunu yaptı!
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