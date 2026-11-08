Arjantin Ligi’nde inanılmaz gece: Şampiyon gibi sevindiler, 90+’6da Enner Valencia her şeyi değiştirdi!

Arjatin Ligi'nde 2026 sezonu tamamlandı. Şampiyonluk için yarışan Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı konuk etti. Rosario Central ise Estudiantes de Rio Cuarto'yu ağırladı.

Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu 63 puanla, Rosario Central'in 1 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

ROSARIO ŞAMPİYONLUK KUTLADI

Rosario Central ise Estudiantes RC'yi 2-0 mağlup etti. Maçı Boca maçından önce sona eren Rosario Central oyuncuları ve taraftarları, şampiyonluk kutlaması yaparken 90+6'da gelen Boca golüyle büyük bir şok yaşadı.

"ÇOK ERKEN KUTLADIK"

Boca Juniors'ın maçının bitmesiyle sonuçlar resmileşirken Rosario Central şampiyonluk şansını yitirdi. Maçın ardından konuşan Rosario Central Teknik Direktör Jorge Almiron, "Kafamız karıştı. Kalabalığın coşkusuna kapılıp çok erken kutlama yaptık." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör