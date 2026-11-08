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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Başakşehir’e 3 puan Visca’dan

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Başakşehir’e 3 puan Visca’dan
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GEÇEN hafta Samsun'u 5 golle yenen Başakşehir, dün de geriden gelerek Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Turunculacivertliler, üst üste ikinci galibiyetini aldı. 18'de Juan ile üstünlüğü bulan İzmir takımına cevabı 22'de Selke verdi. Devre bu skorla sona ererken iki takım da karşılıklı ataklardan bir türlü sonuç bulamadı. Ancak sahneye ikinci yarıda oyuna giren 36 yaşındaki Edin Visca çıktı. Onur Bulut'un asistinde gelişine vuran Bosnalı futbolcu, skoru ilan etti. Başakşehir, Göztepe'nin 6 maçlık yenilmezlik serisini (4G-2B) bitirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Başakşehir’e 3 puan Visca’dan
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