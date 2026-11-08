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Giriş Tarihi: 08.11.2026 18:25

Bodrum FK, Boluspor deplasmanında kazandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

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DHA DHA
Bodrum FK, Boluspor deplasmanında kazandı
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1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

15'inci dakikada Bodrum FK'nın kullandığı kornerde Moreira Cruz'un ortasında Ajeti'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

31'inci dakikada Berkay Aslan'ın uzun pasıyla buluşan Providence, ceza sahasına girerek savunmanın müdahale edemediği pozisyonda topu Boluspor ağlarına gönderdi: 0-2.

88'inci dakikada Escobar'ın ortasında Bartu Göçmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı

BOLUSPOR: Tafas, Furkan Metin (Dk. 76 Arguello), Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Ömer Özdemir, Tolunay Artuç, Bertu Alican Özyürek (Dk. 76 Muhammet Mert), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 82 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Gonzalez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu)

BODRUM FK: De Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz),Moreira Cruz (Dk. 90 İsmail Tarım), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Dk. 84 Ege Aslan), Ege Birsel (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Providence (Dk. 67 Santos), Abobakar

GOLLER: Dk. 88 Bartu Göçmen (Boluspor), Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Canberk Ömer Özdemir (Boluspor), Providence, Emre Kaplan, Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Bodrum FK, Boluspor deplasmanında kazandı
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