Çaykur Rizespor, Erzurumspor’u sahasında devirdi!

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'ndan oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 66'ncı dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 37'nci dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Rizespor 14 puana yükseldi. Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Amedspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise Göztepe'yi ağırlayacak.