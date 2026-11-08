Hayata dönüş

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Giriş Tarihi: 08.11.2026

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Konya’yı yenen Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazandı. Nenad Bjelica galibiyetle tanıştı

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Süper Lig'de galibiyete çok ihtiyacı olan Samsunspor muradına erdi. Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Karandeniz ekibi, ligde 8 maç sonra kazandı. Ev sahibi takımı, 3 puana Coulibaly'nin asistinde Sekongo uçurdu. Samsunspor, teknik direktör Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti. Karadeniz kulübü, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Konya, alt sıralardan kurtulamadı. Bir sonraki maç haftasında Samsun, G.Saray'a konuk olacak. Konya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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