Hayata dönüş

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Süper Lig'de galibiyete çok ihtiyacı olan Samsunspor muradına erdi. Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Karandeniz ekibi, ligde 8 maç sonra kazandı. Ev sahibi takımı, 3 puana Coulibaly'nin asistinde Sekongo uçurdu. Samsunspor,Üst üste 3. yenilgisini alan Konya, alt sıralardan kurtulamadı. Bir sonraki maç haftasında Samsun, G.Saray'a konuk olacak. Konya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.