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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Kuzey Kıbrıs’ta dostluk rüzgârı

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Kuzey Kıbrıs’ta dostluk rüzgârı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla, KKTC Dostluk Kupası düzenlendi. Türkiye'den Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un U15 futbol takımları ile Kıbrıs Türk gençleri karşı karşıya geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in hazır bulunduğu organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız önüne engellerin konulmaması. Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara Türk milleti, 4 büyük kulübümüz cevap verdi ve buraya geldi. Güçlü Türkiye için, Türklük için, Türklerin gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYETİ #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #OSMAN AŞKIN BAK #KUZEY KIBRIS
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Kuzey Kıbrıs’ta dostluk rüzgârı
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