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Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:18

Mardin 1969 ile Batman Petrolspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yapılan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

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Mardin 1969 ile Batman Petrolspor puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yapılan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 49 Wilks (Mardin 1969), Dk. 51 Biron (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım (Mardin 1969)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Mardin 1969 ile Batman Petrolspor puanları paylaştı
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