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Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:30 Son Güncelleme: 08.11.2026 17:41

SON DAKİKA! Alanyaspor – Trabzonspor | Maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, mücadeleden galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

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SON DAKİKA! Alanyaspor – Trabzonspor | Maçta ilk 11’ler belli oldu...
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan, Aliti, Ruan, Baran, Maestro, Ui-jo, Yusuf, Arda

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

EKSİKLER

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

THOMAS REIS REKOR PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkararak kulüp tarihinde ligde üst üste 6 maç kazanan tek yabancı Teknik Direktör Urbain Braems'in başarısını tekrarlayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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SON DAKİKA! Alanyaspor – Trabzonspor | Maçta ilk 11’ler belli oldu...
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