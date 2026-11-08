SON DAKİKA! Beşiktaş - Gençlerbirliği | İlk 11’ler açıklandı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı.

Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Ndidi, İlhan, Trossard, Vlahovic

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

"DOLMABAHÇE"DE HEDEF SÜPER LİG'DE 6'DA 6

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör