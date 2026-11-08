Suat Maden: "İç saha maçında bunun telafisini yapacağız"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Suat Maden açıklamalarda bulundu.

"TELAFİSİNİ YAPACAĞIZ"

Maden, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk, bunu öngörebiliyorduk. O yönde hazırlıklarımızı yapmıştık. Rize takımının iç sahada hiç kazanamamış olması, hiç puan dahi alamamış olması onlarda bir baskı oluşturacağını tahmin ediyorduk. Nitekim oyunun kısmi yerlerinde, birçok yerinde istediğimiz planı tutturduk. Yediğimiz pozisyonel bazı, bir iki pozisyon oldu. Onun harici Rize takımında ciddi pozisyon olduğunu hatırlamıyorum.

Tabii oyunun kırılma yerleri oluyor. Bir penaltı pozisyonumuz var son dakikalarda. Bundan direkt konuşmak istemiyoruz ama dönüp teyidini aldığımızda oyunculardan bu şekilde daha somut verilerle konuşabiliyoruz. Onun haricinde tam yüklendiğimiz dakikalarda son dakika pozisyonu, maçın erken bitmesiyle ilgili de değinmek istediğimiz nokta var. Bunlar futbolun içinde olan hatalar. Dediğimiz gibi kaybettiğinde de vazgeçmeyen bir Erzurumspor takımı oluşturma hedefindeydik. Bugün o reaksiyonu gösterdik. İnşallah iç saha maçında da bunun telafisini yapacağız" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör