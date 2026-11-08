Süper Lig’de pazar ateşi

BELÖZOĞLU İLK SINAVINDA

SÜPER Lig'de son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferiyle taraftarına kendini affettiren Kanarya'da Emre Belözoğlu 5,5 yıl sonra yeniden sarı-lacivretli takımın başında maça çıkacak. Cezası bulunan Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio ve takımla çalışmalara başlamayan Ake kadroda yok.



TRABZONSPOR 6'DA 6 PEŞİNDE

AVRUPA'DA yenilgi alan Trabzonspor, ligde Alanyaspor'a konuk olacak. Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde 5'te 5 yapan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürmek istiyor. Akdeniz deplasmanında son 4 maçta kazanamayan (3 yenilgi-1 beraberlik) Karadeniz devi, galip gelerek bu şanssızlığını da yenmeyi hedefliyor.



KARTAL EVİNDE ÇIKIŞ ARIYOR!

BEŞIKTAŞ, haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kartal, son haftalardaki düşüşünü telafi etme peşinde. Evinde bir başka performans gösteren Vincenzo İtaliano'nun takımı, Dolmabahçe'deki 5 maçlık galibiyet serisini de sürdürerek zirve mücadelesinden kopmak istemiyor. Siyahbeyazlılarda tek eksik, sakatlığı devam eden Miretti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör