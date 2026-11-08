Ümraniyespor, Kayserispor’u eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'u 2-1 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Hostikka (Dk. 90+3 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Djokanovic, Kosoko (Dk. 58 Tunahan Taşçı), Blanco (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Soukou (Dk. 87 Melih Bostan)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Cenk Şen), Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Benhur Keser), Görkem Sağlam, Hasani, Seferi (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 82 Dulca), Moreno
Goller: Dk. 40 Glumac, Dk. 74 Soukou (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Tabidze, Dk. 87 Dulca, Dk. 88 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 66 Hostikka, Dk. 90 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Eminevim Ümraniyespor)