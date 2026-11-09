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Giriş Tarihi: 09.11.2026

10 numara Kalinka!

6 gol, 3 asiste imza atarak 9 gole katkı yapan 10 numaralı Batrakov, tribünleri Kalinka şarkısıyla coşturdu. Taraftarın yeni sevgilisi oldu

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10 numara Kalinka!
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Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro'ya kapalı kutu olarak gelen Aleksey Batrakov gösterdiği performansla her geçen gün büyülemeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 4 gol atan Rus 10 numara, Amed maçını da boş geçmedi. Aslan'ın yeni prensi bir kez daha tribünleri Kalinka şarkısıyla coşturdu. Sarı-kırmızılı formayla 6 gole ulaşan 21 yaşındaki yıldız oyuncu, taraftarın yeni sevgilisi olmayı başardı. 13 resmi mücadeleye çıkan Batrakov, 3 de asiste imza attı ve şimdiden 9 gole direkt katkı yaptı. Rusya Milli Takım'ın yolunu tutan Batrakov için Okan Buruk da "Oyun görüşü, arkadaşlarına attığı paslar çok önemli. Kötü oynadığı maçlar da olabilir ama hep yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Takıma destek vermek için çok tutkulu. Batrakov her şeyi hak ediyor" diyerek övgülerde bulunmuştu.

RUS BASINI: CANAVAR!
Batrakov'un performansı Ruslar'ı da sevindirirken ülke basını genç oyuncuyu manşetlerine taşıdı. Önemli haber sitelerinden Fontanka, Rus futbolcunun iki buçuk ayda Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldiğini vurguladı. Sportbox ise genç yeteneğin performansını "Batrakov tam anlamıyla canavarlaştı! Rus oyuncu gol atmadan sahadan ayrılmayı reddetti" başlığıyla değerlendirdi.

#LOKOMOTİV MOSKOVA #ALEKSEY BATRAKOV #OKAN BURUK #GALATASARAY #ŞAMPİYONLAR LİGİ
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10 numara Kalinka!
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