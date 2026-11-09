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Giriş Tarihi: 09.11.2026

8. senfonisini yönetti

Real Madrid’in, Valencia’yı 3-0 yendiği mücadeleye 1 gol, 1 asistle damga vuran Arda Güler, İspanya’da manşetleri süsledi ve övgüler aldı

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8. senfonisini yönetti
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İspanya'da Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor… Real Madrid'in deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan milli yıldızımız yine manşetleri süsledi. "Arda, Madrid'in sekizinci senfonisini yönetti" manşetini atan Marca, "Her maçta daha da güçlenen bir takımda saf bir yetenek. Türk oyuncu, bir gol ve galibiyeti perçinleyen muhteşem bir asistle, net bir galibiyet alan takımını sürükledi" dedi. Estadio Deportivo, "Arda Güler, Mestalla'da orkestrasını yönetti. Türk oyuncu üç golünden ikisine doğrudan katkıda bulunarak olağanüstü bir performans sergiledi, bir kez daha muazzam kalitesini sergiledi" yorumunu yaptı. El Mundo ise "Arda Güler, Real Madrid'i Mestalla'da Valencia karşısında rahat bir galibiyete taşıdı. Arda sihirli değneğini konuşturuyor" ifadesini kullandı. Vavel, "Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti. Genç Türk orta saha oyuncusu, takımın yaratıcı gücüydü. Olağanüstü performansını golle taçlandırdı" değerlendirmesini yaptı.

#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #VALENCİA #İSPANYA
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8. senfonisini yönetti
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